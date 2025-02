Romadailynews.it - Lazio: Raggi (M5s), possiamo salvare i cinema storici della Capitale, occasione unica

A Roma “abbiamo l’di: non sprechiamola”. Lo dichiara in una nota la consigliera in Campidoglio Virginiadel Movimento 5 stelle. “Nella mia sindacatura, infatti – proseguedel M5s -, avevamo studiato un progetto pilota considerando un blocco formato da tre: avremmo riconvertito l’exMetropolitan di via del Corso, pur mantenendo una sala da 100 posti. Con i 7 milioni di oneri urbanistici ottenuti, avremmo salvato integralmente altri due, l’Apollo di via Giolitti e l’Airone di via Lidia, mantenendone inalterata la destinazione. Il progetto non ando’ in porto perche’ una leggeRegione, allora guidata da Zingaretti, imponeva per le riconversioni deiun minimo del 30 per cento di mantenimentofunzione originaria.