361magazine.com - L’avvocato di Corona: “Fabrizio non si fermerà”

Leggi su 361magazine.com

L’ex re dei paparazzi non siLunedì 10 febbraio, il giorno prima dell’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo,ha promosso una nuova puntata di “Falsissimo”, dove racconterà indiscrezioni su Chiara Ferragni.Nel weekend, l’influencer, tramite i legali ha però fatto sapere di aver mandato una diffida ae aver richiesto oltre 1 milione di euro sulla base un accordo di riservatezza firmato da lei, Fedez estesso nel 2023.Nelle ultime ore, all’AdnKronos,dell’ex re dei paparazzi ha spiegato quali sono le intenzioni di.“Ne prendiamo atto. Io di solito diffide non ne faccio.ha detto che andrà avanti, se poi lei ci farà una causa sarà un giudice a decidere se abbiamo ragione noi oppure no”.Poi: “Esiste un ‘patto di silenzio’ ma era legato a una vecchia querela di quando ancora Chiara e Federico erano i ‘Ferragnez’ e che non c’entra nulla con quello che è successo adesso.