Lavoro in somministrazione, in pista il nuovo contratto per un milione di addetti

Roma, 4 febbraio 2025 – Oltre undi lavoratori inha di fatto unnazionale di. Dopo oltre due anni di intense trattative, Asso, l’Associazione nazionale delle Agenzie per il, e le organizzazioni sindacali di categoria Felsa Cisl, NIdiL Cgil e UILTemp hanno sottoscritto oggi l’ipotesi di Accordo per il rinnovo deldel settore. L’ipotesi di Accordo, una volta passato il vaglio degli organi decisionali delle parti sociali sia sindacali sia datoriale, costituirà la base delcollettivo nazionale per il settore. “L’ipotesi di accordo - spiega il Presidente di Asso, Francesco Baroni - rappresenta una prova di maturità importante per il settore che dimostra di saper affrontare con responsabilità e visione le sfide del mercato del, avendo come fine ultimo la continuità occupazionale dei lavoratori”.