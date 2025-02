Lanazione.it - Lavori in corso sulle autostrade: ecco i cantieri in Toscana e Umbria. Chiusi interi tratti della A1

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 4 febbraio 2025 – Tantiinsuiautostradali diquelli dei prossimi giorni a partire da martedì 4 febbraio. A1 Autostrada del Sole-Tratto toscano Sulla A1 Milano-Napoli, perdi pavimentazione, dalle 22 di martedì 4 alle 6 di mercoledì 5 febbraio, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si può usare la stazione di Firenze Sud. Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 21 di martedì 4 alle 6 di mercoledì 5 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l'allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze. Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.