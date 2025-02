Pordenonetoday.it - Lavori in autostrada, chiude lo svincolo tra A27 e A28

Autostrade Alto Adriatico si prepara are perun tratto dell'A27 Mestre-Belluno e del raccordo di Conegliano all'intersezione con la A28 per consentiredi ripristino danni a seguito di un incidente. Il cantiere notturno è in programma dalle ore 21 di mercoledì 5 alle 6:00 di.