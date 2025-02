Ilrestodelcarlino.it - Lavori al borgo marinaro, scatta la protesta

per la pavimentazione in pietra in via Nave, spariscono 29 parcheggi e insorgono i commercianti che, con i residenti, contestano la moria di posti auto. "Sbagliato eliminare gli stalli bianchi senza garantirne di alternativi" dicono i negozianti. Il tratto interessato daiè tra via Duca degli Abruzzi e via Lauro Rossi, zona del, dove già gli stalli di sosta gratuiti scarseggiano. L’appalto vale 465mila euro e per il sindaco Fabrizio Ciarapica si tratta di "valorizzare il cuore della nostra città, restituendo decoro e funzionalità a un’area strategica per la comunità e per il turismo. Non è solo una riqualificazione estetica, ma ha un impatto concreto sulla vivibilità del centro. Con questo intervento vogliamo offrire, anche ai commercianti e a tutte quelle attività che hanno investito nel centro, un contesto più attrattivo e funzionale".