Lanazione.it - Lavoratori Sammontana. Sindacato soddisfatto: "Un accordo storico. Anche per il futuro"

Al piano di investimenti milionari, figlio del cambio di assetto azionario, cheGroup ha presentato lo scorso anno, la Rsu dello stabilimento di via Tosco Romagnola ha risposto con unche definiscee che ha raccolto l’assenso della stragrande maggioranza dei: 128 i sì, 31 i no e 7 gli astenuti. Unche riguarda essenzialmente il lato economico della prossima contrattazione di secondo livello (2026-2029), proiettato suldeie che si fonda sulla volontà di mantenere ben radicata la produzione nel territorio empolese. Andrea Rufini, a capo della Rsu, nel presentarne la sostanza ha tenuto a precisare che sebbene nessuno in fabbrica abbia "particolare simpatia per i fondi di investimento, quello che ci si presenta è uno scenario nuovo e per il quale abbiamo raggiunto uncon l’azienda".