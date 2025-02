Lanazione.it - Lavoratori in nero nascosti in bagno, sospesa azienda alimentare

Arezzo, 4 febbraio 2025 – Nel corso di una verifica ispettiva ad un'in provincia di Arezzo, gli ispettori del lavoro di Arezzo hanno rinvenuto nei bagni cinqueoccupati in. Per questo il personale ispettivo ha sospeso l’attività per il superamento della soglia del 10% di lavorosul totale dell’organico, composto da circa 20 unità. Inoltre, l’occupazione dei medesimisenza contratto ha comportato l’adozione di prescrizioni in materia di salute e sicurezza, tra cui la mancata formazione ed informazione deie l’omessa sorveglianza sanitaria per il personale irregolarmente occupato, con sanzioni amministrative per oltre 15.000 euro.