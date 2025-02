Lanazione.it - Lavatrici rigenerate in dono alle famiglie bisognose. “Un aiuto nel rispetto dell’ambiente”

Leggi su Lanazione.it

Capannori (Lucca), 4 febbraio 2025 – “Progetto utile”, di nome e di fatto. Si intitola così il percorso attraverso il quale le, ormai inutilizzabili, riacquistano una nuova vita. A occuparsene è l’azienda bolognese Dismeco Srl che recupera e rigenera leprelevate dstazioni ecologiche del proprio territorio, per poi consegnarle perfettamente funzionanti a persone che si trovano in condizioni di fragilità sociale ed economica, tramite, la Caritas. E a Capannori ne sono arrivate ben 10. Il successo dell’iniziativa ha infatti permesso che la consegna di questeuscisse dall’ambito territoriale per coinvolgere altre Caritas, in questo caso del territorio toscano. Nella mattinata del 4 febbraio, nella sede di Daccapo, emporio solidale a Coselli (Capannori), l’amministratore delegato di Dismeco srl, Claudio Tedeschi, e alcuni suoi collaboratori hanno scaricato appunto 10che nel corso di poche ore sono state subito destinate dai volontari della Caritas diocesana di Lucca ae a comunità assistite.