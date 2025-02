Sport.quotidiano.net - L’austriaco ufficializzato e subito convocato: con lui anche Maldini. Il tecnico della Dea scalda il clima: "Il Var ha peggiorato il calcio». Posch, un ex a tempo di record per Gasperini

L’Atalanta si prepara ad accogliere il Bologna al Gewiss Stadium dopo il pareggio con il Torino in campionato, una gara dispendiosa dal punto di vista delle energie che ha portato con sé lo scotto di un nuovo infortunio per Gianluca Scamacca. L’attaccante al rientro dopo il lungo stop ha rimediato una lesione al retto femoralegamba destra che comporterà un altro periodo lontano dal rettangolo verde. Non sarannopartita nemmeno il portiere Marco Carnesecchi e Sead Kolasinac che stanno facendo i conti rispettivamente con una lesione di basso grado fasciale dell’adduttore lungo destro e con una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. OutGiorgio Scalvini che ha rimediato una spalla lussata nell’ultima di Champions contro il Barcellona, Lookman che sta facendo i conti con un problemi al ginocchio e Kossounou.