Iodonna.it - L'attrice francese arrivò sulla Croisette per il suo primo ruolo importante (in Rendez-vous di André Téchiné) esattamente 40 anni fa. Succede nel ruolo a Greta Gerwig

40dopo la sua prima apparizione, Juliette Binoche presiederà la giuria del 78° Festival di Cannes, che assegnerà la Palma d’Oro sabato 24 maggio 2025. L’alla regista americana. Così, per la seconda volta nella storia del Festival, una donna del cinema raccoglierà questa prestigiosa fiaccola da un’altra. Juliette Binoche, regina dello stile chic ed elegante X Leggi anche › Juliette Binoche: «Non ho più tempo da perdere per le cose che non mi interessano» Juliette Binoche presidente di giuria al Festival di Cannes 2025«Non vedo l’ora di condividere queste esperienze di vita con i membri della giuria e con il pubblico», ha detto l’(oggi al cinema con il film Itaca – Il Ritorno), cheper il suoindi, nel 1985.