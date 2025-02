Ilrestodelcarlino.it - L’atto aziendale dell’Ast nel mirino. Il Nursind: "Mancano i contenuti"

Il segretario provinciale del, Maurizio Pelosi, ha espresso forti perplessità sulpresentato dalla direzionedi Ascoli, definendolo "un documento ambizioso nelle intenzioni ma carente neiconcreti" evidenziando l’assenza di dettagli sulle modalità di attuazione delle nuove strategie sanitarie regionali, lasciando dubbi su risorse economiche, personale e organizzazione. Un punto critico riguarda il mancato approfondimento sul funzionamento delle Case della Comunità, degli ospedali di comunità, delle Centrali Operative Territoriali e delle Unità di Continuità Assistenziali, che restano citati solo in modo generico. Inoltre, ilcontesta la soppressione di alcune Unità Operative Complesse e, in particolare, del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, una decisione ritenuta in contrasto con le normative regionali.