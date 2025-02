Ilpiacenza.it - Lattiero-caseario, Confagricoltura fa il punto sui bandi

Leggi su Ilpiacenza.it

La riunione della sezione di prodottoCasearia diPiacenza tenuta nei giorni scorsi in forma allargata è stata l’occasione per fare ilsuidel Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della Pac 2023-2027 dell'Emilia-Romagna.