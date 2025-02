Laspunta.it - Latina, salta il consiglio comunale. I partiti di opposizione “La maggioranza spaccata sulla ABC.”

Ilche si doveva svolgere oggi ato. Motivo delle fibrillazioni interne alladi centro destra guidata dal Sindaco Celentano, la vicenda ABC, la società a cui è affidata la raccolta dei rifiuti e che vive una situazione di difficoltà. Diverse le opinioni interne allatra chi la vorrebbe liquidata e chi invece ne vorrebbe il rilancio. Il problema è che questa lunga riflessione di fatto sta mettendo in ginocchio la ABC, perché l’amministrazione non è in grado di dare un indirizzo chiaro siasocietà, sia sul servizio.Così oggi si sarebbe dovuto discutere dell’ABC in, ed invece in aula non si sono presentati i consiglieri di Forza Italia e della Lega, facendo venire meno il numero legale.Frizioni che si erano alimentate nei giorni precedenti ale che ora si sono manifestate e materializzate.