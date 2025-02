Laspunta.it - Latina, ritirata la mozione su Camillo Barany

Leggi su Laspunta.it

“Il consigliere Bruni ha ritirato ladi intitolazione di una via aHindard. Una vittoria dell’opposizione, dell’Anpi e della società civile.” Lo hanno affermato i partiti di opposizione, dopo i ritiro della.Lainfatti aveva scatenato reazioni per niente positive in città con interventi di forze politiche, movimenti e associazioni, tra cui l’ANPI, contrari a questa proposta.Vista la situazione il consigliere di maggioranza ha optato per il ritiro della, forse anche opportunamente consigliato dalla sua stressa maggioranza, anche per evitare ulteriori polemiche, inopportune in questo momento difficile per l’amministrazione Celentano in piena crisi.L'articololasuproviene da la Spunta.