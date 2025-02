Ilfattoquotidiano.it - L’associazione dei dottorandi presenta un esposto alla Commissione Ue contro la riforma Bernini: “Aumenta il precariato nella Ricerca”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Italia non sta adempiendo agli obblighi del Pnrr sulle carriere universitarie e anzi rischia di ostacolare il percorso di stabilizzazione delle professioni accademiche chiesto dall’Europa. È quanto denunciae dottori diitaliani (Adi) in untoeuropea, chiedendo a Bruxelles di intervenire sulla mancata conversione dell’inquadramento degli assegnisti di, che dal 2022 avrebbero diritto a un contratto, e di bloccare ladel preruolo promossa dministra dell’Università e dellaAnna Maria.L’europea – Due le criticità su cui l’Adi chiededi prendere provvedimenti. Da un lato il congelamento della legge nota come Pnrr bis (79/2022) voluta dal governo Draghi per trasformare gli assegni diin contratti.