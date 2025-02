Sport.quotidiano.net - L’assemblea. Giovanni Carnevali consigliere federale Figc

SASSUOLO(foto) è stato eletto, ieri a Roma, a seguito delelettiva dellasvoltasi ieri a Roma che ha confermato Gabriele Gravina nel ruolo di presidente. Per la massima serie sono stati eletti, come consiglieri, Stefano Campoccia (Udinese), Francesco Calvo (Juventus) e Giuseppe Marotta (Inter), per la Lega Pro Daniele Sebastiani del Pescare mentre per la serie B tocca, come detto, all’smministratore delegato e direttore generale del Sassuolo. Detto che tra gli eletti c’è anche l’ex neroverde Davide Biondini in rappresentanza degli atleti, resta da dar conto di come l’elezione riconosca le capacità del plenipotenziario neroverde con una carica non priva di importanza, che lo vedrà rappresentare la cadetteria in consiglioinsieme al presidente della Lega B Paolo Bedin.