L'arte digitale di padre e figlio : "E l'atelier spopola sui social"

"L’idea è nata nel 2021, quando abbiamo scoperto il mondo degli Nft, la cryptoarte. Abbiamo pensato di provare assieme a creare un progetto in cui io, che ho conseguito un master in Event entertainment design, curavo l’aspetto più tecnologico, mentre mio papà, che si è diplomato all’Istituto d’Arte nel 1985, seguendo le orme di suo, Giuseppe Sottile (scultore, intagliatore e pittore), si sarebbe occupato di disegnare le varie opere. Poi abbiamo cominciato a disegnare entrambi. E da quel momento abbiamo iniziato a percorrere un percorso più personale, in cuiincontra quella tradizionale. Ora lavoriamo a collezioni fisiche, in cui si crea un dialogo fra tecniche digitali e materiche". Si chiama All We All We ed è un fantastico progetto artisticoche valorizza entrambe le sensibilità attraverso opere multi-materiche ritoccate a mano.