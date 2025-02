2anews.it - L’Arte della Gioia, in arrivo su Sky la serie diretta da Valeria Golino

Arriva su Sky, e in streaming solo su Now,, ladaliberamente adattata dall’omonimo romanzo di culto di Goliarda Sapienza Presentata in anteprima mondiale allo scorso Festival di Cannes e arrivato in sala in due parti la scorsa estate, debutta finalmente, il 28 febbraio, in esclusiva su Sky .