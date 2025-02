Oasport.it - Lara Della Mea esulta: “Siamo una squadra bellissima, non mi sono mai divertita così tanto”

Mea ricorderà per sempre la giornata odierna, timbrata a caldo con la meravigliosa medaglia d’oro conquistata insieme ai compagni nel parallelo a squadre che ha aperto i Mondiali 2025 di sci alpino. L’azzurra era già salita sul terzo gradino del podio in questo evento ormai sei anni fa, quando gli azzurri riuscirono a mettersi al collo il bronzo, ma oggi è riuscita a operare un doppio salto in avanti e insieme ad Alex Vinatzer, Giorgia Collomb e FilippoVite ha fatto suonare l’Inno di Mameli a Saalbach (Austria).La 26enne, che durante la stagione di Coppa del Mondo non era andata oltre l’undicesima posizione ottenuta nel gigante di Kronplatz qualche settima fa, ha aperto il pomeriggio regolando la modesta ucraina Anasstasiia Shepilenkom, poi ha sconfitto la francese CDirez per 84 centesimi e in semifinale si è inventata la grande magia contro la fuoriclasse svedese Sara Hector prima di uscire nell’atto conclusivo contro Delphine Darbellay.