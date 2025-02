Lanazione.it - L’appello del Vescovo: "L’intera Diocesi faccia la sua parte per gli immigrati"

"Fare di più", "accoglienza diffusa", Vicofaro come esempio di "attenzione" e "generosità", "processi di integrazione" e "comunità come famiglia". Il cardine della comunicazione passa da qui, da questi concetti chiave che in due pagine a firma deldi Pistoia Fausto Tardelli hanno raggiunto tutti i presbiteri, diaconi, religiosi e fedeli laici delladi Pistoia. Due febbraio, Candelora, celebrazione che ha a che fare coi concetti di luce e speranza. Non è quindi un caso che questa lettera che ilintitola "Appello allaper l’accompagnamento dei fratelli" trovi la sua diffusione in un giorno come questo. Come a voler accendere la luce sulla necessità di un cammino comune, anche questo portatore di luce, il solo attraverso il quale si possa osservare la parola del Signore: "Ero straniero – riporta Tardelli - e mi avete accolto".