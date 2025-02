Genovatoday.it - L'appello del canile Monte Contessa: "Arrivano sempre più animali malati, aiutateci"

Leggi su Genovatoday.it

Moltientrano alcomunalecon malattie, dopo la rinuncia o l'abbandono da parte di persone che non hanno i mezzi né la disponibilità per curarli. Altri, invece, invecchiano nei box e, come tutti gli esemplari anziani, necessitano di maggiori controlli.Tutto ciò.