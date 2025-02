Thesocialpost.it - Lanzarote, l’aggressore di Salvatore Sinagra è cocainomane ed “estremamente pericoloso”: ha colpito senza motivo

Un violento colpo sferrato a mani nude ha ridotto in fin di vita, 30 anni,in piena fronte e caduto a terra privo di sensi. Nell’impatto ha battuto anche la parte posteriore del capo, ma il danno più grave è stato causato dal pugno stesso, che ha provocato un vasto ematoma cerebrale., un 25enne noto alle forze dell’ordine e consumatore abituale di cocaina, è comparso ieri davanti al giudice del tribunale di Arrecife. Alto quasi due metri e con una corporatura imponente, è stato descritto come un individuo “”. La Guardia Civil lo ha arrestato grazie alle riprese delle telecamere di sicurezza e alle testimonianze di cinque persone presenti sul posto. Davanti ai giudici, ha ammesso la sua colpevolezza: “Sì, sono stato io”.Non conosceva la vittima e non aveva motivi per colpirlo.