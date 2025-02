Iodonna.it - L'anno scorso aveva "accompagnato" Emma. Quest'anno, sarà lui in gara sul palco dell'Ariston

Lo dice con l’orgoglio di chi ha radici solide: «Mi sento un po’ più cantautore che rapper». E subito il pensiero corre alla sua Genova, che ha sfornato poeti indimenticabili nel panorama musicale italiano, in primis Fabrizio De André. E anche se esordisce a Sanremo 2025 per la prima volta tra i Big, il ligure Brash – vero nome Andrea Brasi, 28 anni – non è un novellino nel nostro panorama musicale. Ma dato che «alla fin fine vengo dal rap, ., se mi viene da fare il rapper, lo faccio. Lo decide l’attimo». Sanremo 2025, di cosa parlano le canzoni dei Big in? X Difficile incasellareo artista, che nel 2010, a soli 14 anni – la metàa sua vita di oggi – tornando a casa dopo un concerto di Fabri Fibra ha capito che valeva la pena tentare il tutto per tutto per salire sul