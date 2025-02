Agi.it - Lanciò una bici dai Murazzi colpendo un ragazzo: 16 anni a Victor Ulinici

AGI - La Corte di appello di Torino ha condannato a 16di reclusione Victor, uno dei giovani accusati di aver lanciato, nel gennaio 2023, unacletta elettrica dalla balconata del Lungo Po Cadorna verso i, ferendo gravemente lo studente palermitano Mauro Glorioso, che si trovava in fila davanti alla discoteca The Beach. A seguito delle ferite riportate il, iscritto al corso di medicina, è rimasto tetraplegico.era già stato condannato a 10e 8 mesi, ma la Cassazione aveva annullato la sentenza, ordinando un nuovo processo d'appello. Nella seduta odierna all'imputato non sono state riconosciute le attenuanti generiche.