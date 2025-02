Thesocialpost.it - Lanciò la bici dai Murazzi, condannato a 16 anni: stessa pena della ragazza che rimase a guardare

La Corte di Appello di Torino haa 16di carcere Victor Ulinici, uno dei cinque giovani imputati per il lancioai, episodio che nel gennaio 2023 causò gravissime ferite allo studente palermitano Mauro Glorioso.Leggi anche: Sara Cherici condannata a 16per lalanciata su Mauro Glorioso: “Penso alla sua vita distrutta tutti i giorni, ma non merito questa condanna”La decisioneCorte: niente attenuanti genericheLa nuova sentenza arriva dopo l’interventoCassazione, che aveva annullato la precedente condanna a 10e 8 mesi, imponendo una rivalutazionesenza la concessione delle attenuanti generiche.condanna per Sara ChericiA ricevere lacondanna è stata anche Sara Cherici, che pur non avendo materialmente partecipato al lancio, assistette alla scena senza denunciarla.