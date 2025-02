Quotidiano.net - Lancia la bici nel fiume Murazzi a Torino: Victor Ulinici condannato a 16 anni

Roma, 4 febbraio 2025 - È statoa 16di carcere, uno dei cinque giovani imputati per il lancio dellasul lungodei. L’episodio risale al gennaio 2023, il lancio dellacletta fa noleggio dalla passeggiata sopra le sponde delferì in modo gravissimo lo studente palermitano Mauro Glorioso, che allora aveva 23. Lo ha deciso oggi la Corte di Appello dinell’appello bis. All'imputato, che è maggiorenne, non sono state concesse le attenuanti generiche così come aveva ordinato la Cassazione annullando la precedente sentenza di condanna a diecie 8 mesi.