Donnapop.it - L’amante di Fedez non denuncerà Corona: ecco il motivo dietro la scelta (obbligata) di Angelica Montini

Leggi su Donnapop.it

Fabrizioha spifferato il nome deldiai quattro venti e nonostante tutto,, la diretta interessata, non lo. Perché?Tutto è cominciato quando l’ex Re dei Paparazzi ha rilasciato via YouTube il quarto episodio del suo programma Falsissimo; qui – nei quaranta minuti di puntata – Fabrizioha parlato della relazione clandestina del rapper e della ventiseienne della Milano bene. Alle sue dichiarazioni, poi, ha allegato delle prove.Fra queste abbiamo visto screenshot e stralci di conversazioni telefoniche e proprio per questo, in tanti si sono chiesti seprocederà per vie legali contro. A quanto pare, però, non lo farà. Perché? Come sappiamo,diha provato ad avvalersi di una sua conoscenza per fermare Fabrizio dall’esternare tutto come un fiume in piena.