Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga torna a fare magie: il nuovo singolo è Abracadabra

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Quando si dice “essere multitasking”. Domenica serae Bruno Mars si sono esibiti nel corso dei Grammy Awards sulle note di California Dreamin‘ dei Mamas & the Papas, in omaggio alla città di Los Angeles, devastata dagli incendi. Più tardi, i due hanno portato a casa il premio nella categoria Best Pop Duo per la ballad Die With a Smile, grande successo del 2024.Mentre la cerimonia era ancora in pieno svolgimento, la cantautrice ha lanciato il suo, intitolato. Si tratta del terzo estratto dall’ottavo album in studio Mayhem, in uscita il 7 marzo 2025, e segue Disease e il duetto con Mars. Il brano, dalle sonorità marcatamente dance pop, richiama i suoni e i sintetizzatori plastici utilizzati nella musica degli anni Ottanta e Novanta e, per certi versi, ci riporta indietro ai tempi di The Fame, album d’esordio di Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte