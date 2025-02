Ilrestodelcarlino.it - Ladri in azione in via dei Pini a Centobuchi

E’ allarme nel territorio di Monteprandone, per la serie di furti e tentati furti che hanno interessato la zona da oltre una settimana. In un caso ignoti malfattori sono riusciti ad introdursi in una appartamento, in via dei, nel centro abitato di, forzando la serrandina di una delle finestre mentre i proprietari erano assenti, nel tardo pomeriggio. Mentre domenica sera la stessa zona è stata interessata da due tentativi di furto in due appartamenti, che sono andati a vuoto, vista la presenza in casa dei proprietari. E’ successo nella serata, in due palazzi differenti: i proprietari, appunto, erano nell’appartamento quando ihanno cercato di alzare una tapparella, al primo piano di un palazzo, ma rendendosi conto che l’abitnon era disabitata si sono subito dileguati.