Ladri in azione in un’abitazione il proprietario blocca una donna con il trattore

Arezzo, 4 febbraio 2025 – Nella serata di sabato, i militari della Compagnia di Bibbiena hanno arrestato due persone per un furto in abitavvenuto in Montemignaio. Gli arrestati, un uomo ed unaoriginari della Provincia di Firenze, sono stati sorpresi all'interno di un'abitprivata mentre stavano sottraendo alcuni beni. L'allarme è stato dato dalla persona offesa, che accortasi della presenza dei malviventi, ha immediatamente chiamato il numero di emergenza 112. In particolare, ildell’immobile dapprima si accorgeva che davanti l’uscio della propria abitvi era unacon un cane di grossa taglia che faceva da palo e, di seguito, notava un uomo che fuggiva via dall’interno dell’abitdirigendosi verso una vicina area boschiva con al seguito gli oggetti presi in casa.