Ilgiorno.it - La Xilopan di Cigognola destinata alla chiusura: cassa integrazione cuscinetto per i 61 addetti rimasti, si tratta solo sulla buonuscita

(Pavia), 4 febbraio 2025 – Sentivano l’azienda un po’ loro, un pezzo della loro vita e oggi si sentono traditi. I dipendenti dellastanno vivendo molto male dal momento in cui è stata annunciata la. Un attaccamento profondo quello che hanno i 61 lavoratori, che li porta a provare una profonda delusione. In quella fabbrica di produzione di pannelli truciolari molti hanno investito tanto, dedicando tutta la loro vita lavorativa a una produzione nella quale si sono specializzati acquisendo competenze. Un affetto molto speciale che la proprietà ha compreso e che vuole ricompensare non licenziando sui due piedi i dipendenti, ma accedendostraordinaria. Se sarà di un anno o sei mesi è ancora tutto da decidere, così come è da quantificare l’incentivo all’esodo che sarà corrisposto.