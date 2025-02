La verità di Maria Rosaria Boccia su gravidanza e Sangiuliano | Quelle foto sono false I politici pizzicati a guardare le sue storie – Il video

Leggi su Open.online

. Nonincinta».smentisce definitivamente le voci circolate sulla sua presunta. Intervistata in esclusiva al podcast Politigram rivela di non essere in dolce attesa e ribadisce di non aver mai avuto una relazione con l’ex ministro della Cultura, Gennaro. Con lui, i rapporti siinterrotti dopo lo scoppio del caso politico. «Non lo sento da questa estate», racconta. «È stato un buon ministro, ma troppo buono e disponibile», ci tiene ad aggiungere. E, come ministro, certamente meglio – a suo dire – dell’attuale Alessandro Giuli. «Faccio troppa fatica a comprenderlo e da quando c’è lui la comunicazione del ministero è ferma, compresa quella sui social», commenta. Quanto al governo in carica, ammette: «Ho votato Giorgia Meloni sì, ma non lo rifarei».