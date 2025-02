Formiche.net - La variabile Trump e Ue debole. Politi legge la crisi tra Serbia e Kosovo

“L’arrivo della presidenzada un punto di vista tecnico permette di smuovere le carte sul tavolo da gioco e, quindi, apre prospettive e sponde che prima non erano immaginabili. Ma se l’Europa è già preoccupata per i dazi, figuriamoci se ha voglia di avere una posizione più energica con Belgrado e Pristina”. Questa la diagnosi che affida a Formiche.net Alessandro, direttore della Nato Defense College Foundation, secondo cui da un lato la nuova Commissione non ha più forza della precedente e dall’altro ladi governo a Belgrado potrebbe portare sorprese.Il nuovo rappresentante speciale dell’Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina è il danese Peter Sorensen: che situazione trova?Un dialogo che sta segnando, da più di un anno, il passo dopo un picco di incidenti che è stato uno dei più gravi nella storia della gestione e stabilizzazione dellakosovara.