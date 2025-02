Bergamonews.it - La variabile infortuni detta il mercato: a gennaio l’Atalanta “mantiene”; ma non si rinforza

Doveva essere un mese ditranquillo, almeno sulla carta. Ildeliniziava con il grande dubbio popolare, la doppia scuola di pensiero: serve un centrocampista o serve un attaccante? Risposta finale implicita della società: probabilmente nessuno dei due. Perché di fatto i due innesti, gli unici, Stefan Posch e Daniel Maldini, sono dei sostituti di chi è venuto meno prima del 25. Ovvero: Odilon Kossounou e Nicolò Zaniolo, il primo infortunato e il secondo ceduto alla Fiorentina dopo una bocciatura che sembrava già chiara da qualche settimana.Rispetto alla rosa di novembre e dicembre, per il resto, non è cambiato nulla. Perché quelli che Luca Percassi aveva definito come nuovi acquisti virtuali, Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca, una volta rientrati dai rispettivi crociati hanno avuto nuovi, diversi, non correlabili al problema ‘originale’ in qualche modo causati anche da quello, perchè una rehab di 6 mesi per forza di cose ti cambia nel modo di correre, nel modo di forzare, nel modo di poggiare la gamba, di caricarla.