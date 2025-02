La Toscana del vino vola Prodotti 26 milioni di ettolitri

Lanazione.it - La Toscana del vino vola. Prodotti 2,6 milioni di ettolitri

Leggi su Lanazione.it

La buona notizia è che iltoscano gode di ottima salute. E lo confermano i numeri di una produzione chea 2,6di, e un export per i vini fermi Dop che nei primi dieci mesi del 2024 ha fatto registrare un +4,8% in volume e un +10% in valore. E ora il settore si prepara ad incontrare il mondo nel fitto calendario di eventi che si snoda dalla 15esima edizione di BuyWine (5-6 febbraio a Lucca) vetrina BtoB dedicata ai buyer internazionali e PrimAnteprima (14 febbraio a Firenze), giornata che a Palazzo Medici Riccardi apre la Settimana delle Anteprime di, atteso momento in cui la stampa di settore e gli addetti ai lavori degustano le nuove annate dei principali Consorzi toscani. Entrambi gli eventi sono promossi da Regione, in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze, l’organizzazione di PromoFirenze e il coordinamento della comunicazione a cura di Fondazione Sistema