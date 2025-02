Ilgiorno.it - La tangenziale di Tirano avanza: "Ma pensiamo anche ai ciclisti"

Ripristinare il sottopasso di Stazzona per rendere più sicuro l’attraversamento della variante da parte di, pedoni e traffico locale. È questa la richiesta che Santo Spavetti, geometra e grande conoscitore delle problematiche inerenti ladi, ha inviato nei giorni scorsi alla Comunità montana tiranese per sottoporre la problematica e capire se c’è margine di manovra per poter apporre dei correttivi in corso d’opera e rendere la, opera olimpica destinata a risolvere una volta per tutte l’annoso problema dell’attraversamento della città aduana, ancor più funzionale, razionalizzando lo svincolo di Stazzona ed eliminando i rischi presenti in una rotatoria. "Nei giorni scorsi ho segnalato alla Comunità montana di– dice Spavetti – che il sottopasso di Stazzona, presente nel progetto definitivo di SWS è "sparito" in quello dello studio Corona.