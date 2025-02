Inter-news.it - La svolta scudetto dell’Inter passerà da quest’ultimo mese – CdS

Domenica contro il Milan è iniziato ildella verità per l’Inter. I nerazzurri, chiamati solamente a grandi sfide in campionato e non solo, dovranno ingranare la marcia se vogliono il ventunesimo.– Lonumero ventunonecessariamente da questodi fuoco, in quanto la squadra di Simone Inzaghi incontrerà praticamente tutte le big del campionato: il Milan (già incontrato), due volte la Fiorentina, la Juventus e infine il Napoli nella madre di tutte le sfide nel weekend del 1-2 marzo. Insomma, i nerazzurri sono chiamati ad un ciclo di partite niente male. E in mezzo non bisogna dimenticare neanche il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio al Meazza, calendarizzato per il 25 febbraio. Undi grandi sfide contro le big, undi scontri diretti.