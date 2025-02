Lanazione.it - La storia della Madonna del Conforto nel corridoio di San Donato

Arezzo, 4 febbraio 2025 – Ladelneldi San. Presentato il progetto artistico patrocinato dal Comune di Arezzo e curato dall’associazione La Staffetta Una riqualificazione artistica e storica di un luogo simbolocittà. Ildi San, l’accesso che collega l’ultima rampa di scale mobili all’affaccio sul Duomo, sarà custode di un ciclo pittorico che rievoca ladele del miracolo avvenuto nel 1796. Si tratterà di sette tavole grafiche che verranno realizzate con tecniche antiche, tra cui la pittura su tavola e la doratura su bolo armeno, che raffigureranno i momenti salientiaccompagnate da didascalie scritte a mano per una migliore comprensione del racconto. Ogni tavola rappresenterà un capitolo iconografico di questa straordinaria vicenda storica e religiosa, utilizzando tonalità chiare per creare un effetto luminoso che non solo arricchirà l’ambiente, ma illuminerà anche simbolicamente la narrazione stessa.