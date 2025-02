Ilfogliettone.it - La Spagna lancia la settimana corta: meno ore di lavoro e stesso stipendio

Una svolta epocale che divide il Paese. Il governo spagnolo ha approvato ieri un disegno di legge che riduce l’orario lavorativole da 40 a 37,5 ore senza tagli agli stipendi, un cambiamento che non si registrava dal 1983. Un annuncio celebrato dalla ministra delYolanda Diaz, esponente di Sumar, partito di estrema sinistra, come “una vittoria per la dignità delle persone”. Ma il percorso verso l’approvazione in Parlamento resta in salita, con una maggioranza ancora da costruire e l’opposizione delle organizzazioni imprenditoriali.La proposta:ore,Il testo, frutto di un accordo con i sindacati UGT e CCOO, introduce due novità rivoluzionarie: la prima la riduzione di 2,5 oreli, ottenuta tagliando mezz’ora al giorno, con l’obiettivo di “aumentare la produttività e il benessere”; la seconda novità è il diritto alla disconnessione digitale, ovvero i dipendenti non saranno obbligati a rispondere a chiamate, email o messaggi al di fuori dell’orario di