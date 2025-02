Ilgiorno.it - La scuola evacuata per l’incendio. I minorenni hanno confessato. Avevano acceso carta nel bagno

TIRANOAd allarme rientrato, i due protagonisti, entrambi, non si sa se per sopraggiunto senso civico oppure per il timore di venire comunque scoperti e incolpati,deciso di confessare il misfatto alla preside Rossana Russo, dichiarandosi disponibili a fare altrettanto con la giustizia. Sebbene sulla vicenda sia la dirigenza dell’Istituto che le Forze dell’Ordine mantengano il più stretto riserbo, ora è nota anche la dinamica di quanto accaduto giovedì scorso in via Monte Padrio, dove ben 450 persone, soprattutto studenti, ma anche docenti e personale degli uffici sono stati fatti evacuare dall’edificio che ospita alcuni indirizzi del Balilla Pinchetti per un principio d’incendio che inizialmente, con il fumo nero che usciva da una finestra ben visibile anche dalla strada, pareva molto più serio di quanto poi si è appurato.