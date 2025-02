Romatoday.it - La scorta di Lollobrigida sventa uno scippo in strada a Roma. Bloccato un giovane

Leggi su Romatoday.it

Ladel ministro Francesco, non presente in quel momento, hae fatto arrestare un ladro a. È quanto successo ieri poco prima delle 14 a largo Santa Susanna. Un ventunenne di origine romene, in compagnia di un complice riuscito poi a far perdere le sue tracce.