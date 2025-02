Ilrestodelcarlino.it - La Saturno Guastalla perde l’imbattibilità sul parquet di Cavriago

Primo stop per la(24), che cade dopo 12 vittorie. Nel big match di DR2 a far festa è l’Icare(18), che chiude sul 69-60, trascinata dai 20 punti di Asta; dall’altra parte sono 23 quelli di Colla. Al 2° posto, a 4 lunghezze dalla vetta, ci sono le Gazze Canossa (20), che si aggiudicano al fotofinish il match col Campagnola (12) per 70-69, con 16 punti di Giaroli. Completano il podio, insieme a, Luzzara (18) e Sampolese (18): la prima domina 73-54 il match esterno di Bagnolo, superando nettamente l’Heron (14) con 29 punti di Carpi; la seconda passa 77-72 nel derby con la Bibbianese (2), trascinata dai 22 punti di Fontanesi. Vittoria in trasferta anche per Sant’Ilario (16) sul campo del Nubilaria (4), con un 64-55 firmato dai 21 punti di Catellani. Nel girone C non arrivano altre vittorie: la Berrutiplastics Torre (16) cade 66-58 in casa con Samoggia (6), penultima; il Castellarano (12) è travolto 69-39 a Crevalcore dalla Fortitudo (10) nonostante 15 punti di Amici.