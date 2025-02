Lanotiziagiornale.it - La Rai prova a blindare Sanremo: ricorso contro la sentenza del Tar che mette a gara il Festival

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La Rai presentaal Consiglio di Statoladel Tar della Liguria suldi. Viale Mazzinicosì are al sicuro ildopo che il Tar ha dichiarato “illegittimo” l’affidamento diretto alla tv pubblica, effettuato dal Comune di, della kermesse musicale.L’edizione del 2025, ormai ai blocchi di partenza, è comunque salva e non subirà alcuna variazione. Diverso potrebbe essere il discorso per gli anni successivi, a partire dal 2026. Secondo il Tar, infatti, si deve procedere con unaaperta a tutti gli operatori del settore.di, la Rai presentaal Consiglio di StatoLa Rai ha da subito rivendicato la titolarità del format e ha ora presentato formalmente il suoper confermare la legittimità delle delibere del Comune diche concedono in esclusiva a Viale Mazzini l’uso del marchio del