Iltempo.it - La Rai non molla e fa ricorso: “Solo noi possiamo organizzare il Festival così”

«Rai informa di aver proposto appello avverso la sentenza del Tar Liguria avendo interesse a far accertare la piena legittimità delle delibere con le quali il Comune di Sanremo le aveva concesso in uso esclusivo il marchio ‘della Canzone Italiana', fermo restando che - come riconosciuto dalla stessa sentenza appellata - nessuno al di fuori di Rai è titolato ailnella sua versione attuale i cui diritti spettano a quest'ultima in via esclusiva». Questo quanto comunica la Rai in una nota. Nel dicembre scorso, una sentenza del Tar della Liguria aveva infatti dichiarato illegittimo l'affidamento diretto alla Rai dell'organizzazione deldella Canzone Italiana, disponendo che dal 2026 il Comune di Sanremo indica una gara pubblica. L'edizione del 2025, affidata a Carlo Conti, non era stata toccata dalla sentenza del Tar per ragioni legate all'avanzato stato organizzativo e per evitare effetti sproporzionati.