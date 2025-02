La ragazza che vestiva di fumo | addio a Marianne Faithfull

Leggi su .com

Life&People.itè scomparsa. C’è qualcosa di poeticamente perfetto nel fatto che se ne sia andata in un grigio gennaio parigino, proprio come quelle volute diche l’hanno accompagnata per tutta la vita. Nel ricordo,resta quellache ha trasformato ogni sua apparizione in una performance di stile, dove il confine tra il glamour aristocratico delle sue origini e la ribellione rock si fondeva in un’unica, ipnotica danza. L’ abbiamo sempre vista come una duchessa del rock che ha scelto di abdicare al proprio titolo per conquistarne uno tutto suo, trasformando ogni sua caduta in un’ascesa di stile.: la musa rock che ha reinventato lo stileNel guardaroba della storia della moda,occupa quel prezioso spazio tra l’haute couture e la strada, tra la bambina bene della Swinging London e la dark lady berlinese degli anni più bui.