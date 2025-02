Ilgiorno.it - La rabbia e il dolore della madre: "Vergogna, ma non mi arrendo"

"È una sentenza vergognosa ma io non mi fermo, porterò questo caso fino alla Cassazione. Tra pochi anni l’uomo che ha ucciso mio figlio potrà tornare in libertà, mentre noi siamo condannati a soffrire per sempre". Giovanna Nucera, ladi Yuri Urizio, era in aula quando i giudiciCorte d’Assise di Milano hanno letto la sentenza: 14 anni di carcere per Bilel Cubaa, condannato per omicidio volontario senza aggravanti. Il ricordodonna, che ha un’altra figlia, torna ai momenti felici trascorsi con Yuri, ai due giorni terribili di agonia al Policlinico fino alla morte, all’età di 23 anni. In memoria di Urizio, nei giorni successivi alla tragedia, era stata anche organizzata una "camminata silenziosa". Un corteo partito da piazza XXIV Maggio e arrivato fino a viale Gorizia, di fronte al Naviglio Pavese, nel punto in cui il ragazzo, originario di Como, ha subìto l’aggressione mortale.