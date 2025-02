Ilgiorno.it - La Provincia incontra i presidi. Edilizia, trasporti e servizi: "Facciamo rete per i ragazzi"

Villa Recalcatiil mondo della scuola. Ladi Varese ha accolto i dirigenti scolastici degli istituti superiori statali per approfondire le tematiche di competenzale. Tra gli argomenti centrali c’è quello dell’: l’ente gestisce 32 istituti per un totale di 82 edifici tra scuole e palestre, per circa 4 milioni di metri cubi complessivi. Il budget annuale destinato alla manutenzione ammonta a 4 milioni e 750mila euro, a cui si aggiungono i costi per le utenze, intorno ai 5 milioni. Altro punto chiave il coordinamento sulla programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2026/2027. La, in sinergia con l’ufficio scolastico territoriale, raccoglierà le proposte delle scuole entro luglio. I dati forniti in tema demografico fanno prevedere che il dimensionamento scolastico, soprattutto del primo ciclo, sarà un tema fondamentale da trattare.