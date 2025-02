Ilrestodelcarlino.it - La protesta di una disabile : "Io, invalida, lasciata da sola nel momento del bisogno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Sono rimasta completamenteper ventiquattr’ore, non mi hanno neppure chiesto come stessi e come avrei fatto fino al giorno dopo". A parlare è Julia Carciumaru, una donna di 43 anni di origini rumene residente a Forlì dal 1993 e affetta, fin dalla nascita, da distonia muscolare che, insieme all’artrosi alla schiena sopraggiunta negli ultimi anni, la costringe a stare a letto tutto il giorno, potendosi muovere solo in carrozzina e in presenza di qualcuno che la assista. La sua sofferenza inizia venerdì mattina alle 7, quando la madre, la sua unica parente e caregiver, che vive con lei e che l’assiste in tutto, dal pasto all’igiene personale, viene ricoverata d’urgenza a causa di un malore in seguito ad una caduta. Così, la sua unica forma di sostegno sparisce. Julia, riconosciutaal 100% e con pensione di invalidità, telefona immediatamente agli assistenti sociali di Forlì: "Mi hanno liquidata subito.