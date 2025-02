Tpi.it - La proposta di Trump all’Ucraina: “Aiuti a Kiev in cambio di terre rare agli Usa”

Leggi su Tpi.it

militariindi forniture diStati Uniti: laarriva direttamente dal presidente Usa, Donald, che dallo Studio Ovale ha ribadito la necessità di una “perequazione” da parte diper i “quasi 300 miliardi di dollari” stanziati da Washington per contenere l’invasione russa.“Stiamo dicendoche hannomolto preziose”, ha dichiaratoai giornalisti presenti ieri alla Casa bianca.”Stiamo cercando di fare un accordo con l’Ucraina in cui si assicureranno ciò che stiamo dando loro indelle loroe di altre cose”.Non è chiaro a quali materiali si riferisse esattamente l’intervento del presidente degli Stati Uniti, che esagera le cifre degliforniti negli ultimi anni. Secondo i dati raccolti dal Kiel Institute for the World Economy (IfW), tra il 24 gennaio 2022 e il 31 ottobre 2024, Washington ha erogato 88,3 miliardi di euro a favore di, promettendo altri 30,7 miliardi, a fronte dei 124,7 miliardi erogati e dei 115,9 promessi dStati europei.